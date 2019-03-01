В Красноярске прикрыли проблемный подпольный хостел

СЕГОДНЯ 06:07 2019-03-01T06:07:40+03:00

Его устроили в жилой квартире, а постояльцы постоянно шумят

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В Красноярске по требованию прокуратуры прикрывают проблемный хостел, размещенный в доме №2 на улице Братьев Абалаковых. Обычный жилой дом в двух шагах от железнодорожного вокзала облюбовала некая компания, сняла в аренду квартиру на 4-м этаже и превратила ее в мини-гостиницу на 30 койко-мест.

Из этого получилось две проблемы. Первая – слишком шумные постояльцы. По ночам они устраивали пьяные вечеринки, курили на лестничной площадке и хамили владельцам соседних квартир.

Вторая проблема – незаконная перепланировка помещений. Разумеется, перевод жилых помещений в нежилой фонд, а также организация хостела в установленном порядке оформлены не оформлены.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры, организатора мини-гостиницы заставили свернуть деятельность, иск направили в суд Железнодорожного района. Дело находится на контроле прокурора города.

ИСТОЧНИК KP.RU