В Красноярске прикрыли проблемный подпольный хостел
В Красноярске по требованию прокуратуры прикрывают проблемный хостел, размещенный в доме №2 на улице Братьев Абалаковых. Обычный жилой дом в двух шагах от железнодорожного вокзала облюбовала некая компания, сняла в аренду квартиру на 4-м этаже и превратила ее в мини-гостиницу на 30 койко-мест.
Из этого получилось две проблемы. Первая – слишком шумные постояльцы. По ночам они устраивали пьяные вечеринки, курили на лестничной площадке и хамили владельцам соседних квартир.
Вторая проблема – незаконная перепланировка помещений. Разумеется, перевод жилых помещений в нежилой фонд, а также организация хостела в установленном порядке оформлены не оформлены.
Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры, организатора мини-гостиницы заставили свернуть деятельность, иск направили в суд Железнодорожного района. Дело находится на контроле прокурора города.
ИСТОЧНИК KP.RU