В Красноярске на Караульной собираются построить очередной деловой центр

СЕГОДНЯ 05:48 2019-03-01T05:48:53+03:00

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В Красноярске на улице Караульной собираются построить очередной деловой центр. Об этом сообщает департамент муниципального имущества и земельных отношений. Накануне там состоялся аукцион по продаже права аренды земельного участка площадью 4 610 квадратных метров.

Претендентов на участок было четверо – три компании и частное лицо. Боролись они активно: победитель определился только на 46-м шаге. А предложенная им цена составила 7 953 960 рублей, что превысило стартовую цену годовой аренды более, чем на 4,6 миллионов.

А вот другой участок площадью 10 016 квадратных метров на улице Промысловой, пришлось реализовать без аукциона. Заявку подала только одна компания, с ней администрация города и подписала контракт на 7 лет, стоимость аренды – 2,51 миллиона рублей в год.

4 марта планируется провести очередные торги, предметом которых станут 7 земельных участков, три из которых предназначены для субъектов малого и среднего предпринимательства.

ИСТОЧНИК KP.RU