2019-03-01T05:28:52+03:00
Происшествия

Красноярка стала жертвой мошенников при покупке долевого жилья

Она купила квартиру в организации, не имеющей отношения к строительству
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярка стала жертвой мошенников при покупке долевого жильяКрасноярка стала жертвой мошенников при покупке долевого жильяФото: Мария ЛЕНЦ
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Жительница Красноярска стала жертвой мошенников при покупке долевого жилья. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры. Согласно материалам уголовного дела, женщина приобрела квартиру в строящейся высотке в жилом комплексе «Квадро» (на пересечении улиц Шахтеров и Караульной). Заплатила за будущее жилье 1,5 миллиона рублей.

Однако выяснилось, что некие «Строительная компания «Север» и «Федеральное агентство недвижимости» заключали договора с гражданами, при этом не имея никакого отношения к застройщику – компании «СибИнвест». И реальных возможностей потом предоставить квартиры у продавцов не было.

При этом, отметили в прокуратуре, обе организации зарегистрированы в селе Мотыгино, свою деятельность якобы осуществляют в Красноярске. Но в налоговой инспекции сообщили, что на самом деле никакой деятельности они не ведут. Расследование этого уголовного дела идет под контролем прокуратуры Центрального района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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