2019-03-01T05:13:17+03:00
Общество

Болельщиков с опасными предметами не допустят на спортивные состязания Универсиады

Лучше оставить дома трещалки и алкоголь
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Болельщиков с опасными предметами не допустят на спортивные состязания УниверсиадыБолельщиков с опасными предметами не допустят на спортивные состязания УниверсиадыФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

На объекты Универсиады не будут допущены болельщики с опасными и запрещенными предметами, предупреждает пресс-служба правительства края. Таких предметов целый список. Во-первых, алкоголь, наркотики и психотропные вещества, это даже не обсуждается. Во-вторых, легковоспламеняющиеся предметы: никаких горелок, факелов, дымовых шашек и ракетниц. В третьих, колюще-режущие предметы и оружие, в том числе для самообороны.

Запрещено брать с собой животных, так что собак лучше оставить дома. Тут нужно подумать и о самих питомцах, они ведь могут испугаться громкого шума и большого количества людей, выбегут на трассу, помещают состязаниям. Исключение – собаки-поводыри, но на них должен быть ветеринарный паспорт и свидетельство.

Нельзя будет проносить продукты питания и жидкости в емкости более 500 миллилитров, стеклянные контейнеры и бутылки. Исключение – детское питание. Ну и, разумеется, никаких дронов и планеров для эффектной съемки с воздуха для личного архива.

С полным списком того, с чем вас не пропустят на спортивные объекты, можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярск на универсиаду прилетели блогеры из девяти стран, у некоторых - по 700 тысяч подписчиков!
Жительница Твери сказала большое человеческое спасибо полицейским из Минусинска
В Красноярске владелица скандального «Кантри» встретилась с администрацией города в суде
Стало известно, кто понесет флаг сборной России на открытии Универсиады-2019
Красноярские спасатели не пускают рыбаков на лед
Иностранные врачи, прибывшие на Универсиаду в Красноярск, навестили краевую больницу
Прокуратура Красноярска отреагировала на реконструкцию здания под «Макдональдс»
В Хакасии молодому человеку светит срок за уклонение от воинской службы
Участница конкурса «Самая красивая мама - 3!» о своем неожиданном счастье: «Внезапно стала многодетной мамой»
Огонь Универсиады пронесли по гребню Красноярской ГЭС
ВТБ начинает работу по новой программе льготного финансирования малого и среднего бизнеса
В Красноярске прикрыли проблемный подпольный хостел
В Красноярске на Караульной собираются построить очередной деловой центр
Красноярка стала жертвой мошенников при покупке долевого жилья