Болельщиков с опасными предметами не допустят на спортивные состязания Универсиады

СЕГОДНЯ 05:13 2019-03-01T05:13:17+03:00

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На объекты Универсиады не будут допущены болельщики с опасными и запрещенными предметами, предупреждает пресс-служба правительства края. Таких предметов целый список. Во-первых, алкоголь, наркотики и психотропные вещества, это даже не обсуждается. Во-вторых, легковоспламеняющиеся предметы: никаких горелок, факелов, дымовых шашек и ракетниц. В третьих, колюще-режущие предметы и оружие, в том числе для самообороны.

Запрещено брать с собой животных, так что собак лучше оставить дома. Тут нужно подумать и о самих питомцах, они ведь могут испугаться громкого шума и большого количества людей, выбегут на трассу, помещают состязаниям. Исключение – собаки-поводыри, но на них должен быть ветеринарный паспорт и свидетельство.

Нельзя будет проносить продукты питания и жидкости в емкости более 500 миллилитров, стеклянные контейнеры и бутылки. Исключение – детское питание. Ну и, разумеется, никаких дронов и планеров для эффектной съемки с воздуха для личного архива.

С полным списком того, с чем вас не пропустят на спортивные объекты, можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU