СЕГОДНЯ 15:00 2019-02-28T15:00:33+03:00

Мюзикл «Винил» увидела не только московская публика, но 150 тысяч зрителей прямой трансляции.

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Красноярский музыкальный театр представил мюзикл «Винил» на сцене столичного театра имени Моссовета. В зале был аншлаг. Взыскательная московская публика тепло встретила артистов и после каждой сцены награждала бурными аплодисментами. Сибирские артисты отыграли 2 с лишним часа на одном дыхании и их еще долго не отпускали со сцены, вызывая на «бис».

Вместе с московской публикой и жюри Национальной театральной премии «Золотая маска» мюзикл смотрели 150 тысяч человек по всему миру. В рамках показа осуществлялась мировая онлайн-премьера спектакля на сайте театра muztk.ru, в группе в ВК, а также на сайте министерства культуры РФ. Поддержку проекту оказала золотодобывающая компания АО «Полюс Красноярск». Зрители, которые смотрели трансляцию, оставили огромное количество отзывов. Многие благодарили не только артистов и постановочную группу, но и технических работников, которые смогли осуществить мечту многих.

Главный режиссер Николай Покотыло поделился после показа своими впечатлениями: «Это первые гастроли театра за долгие годы, и тем более, спектакль показываем в рамках премии «Золотая маска». Безумно приятно и ответственно. Но для труппы это прекрасный стимул для жизни, работы, творчества, чтобы с большими силами вести театр вперед. Потенциал у наших ребят громаднейший, и я уверен, что у нас все впереди».

Напомним, Красноярский музыкальный театр со спектаклем «Винил» выдвинут на самую главную театральную премию страны сразу в шести номинациях.

В ближайшее время красноярцы смогут увидеть «Винил» на сцене Красноярского музыкального театра 9, 10 и 26 марта этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU