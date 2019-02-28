2019-02-28T14:12:43+03:00
Общество

В Красноярске перекупщики продают билеты на Универсиаду втридорога, но наказать их нельзя

Как отличить фальшивые билеты от настоящих
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Как отличить фальшивые билеты от настоящих. Фото: пресс-служба УниверсиадыКак отличить фальшивые билеты от настоящих. Фото: пресс-служба Универсиады
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Перекупщики активизировались и продают билеты на Универсиаду втридорога. Встретить их можно совсем рядом с официальными точками продаж. Пользуются моментом, что большую часть билетов за полгода уже распродали, в свое время подсуетились и вот теперь предлагают красноярцам. Прайс такой, к примеру: открытие Универсиады – за 15 тысяч рублей, керлинг – 4 тысячи, хоккей финал – 10 тысяч, фигурное катание – 4 тысячи, провести день в комнате президента и посмотреть на фигурное катание 8 марта – и вовсе 50 тысяч рублей.

Новостям ТВК удалось пообщаться с неким Евгением, который продает большую партию билетов на интернет-аукционе. Тот уверяет, что набрал билетов на 200 тысяч рублей самолично якобы исключительно для своей компании. А теперь продает то, что осталось. Если смотреть, большая у него компания: на фигурное катание в наличии аж 29 билетов.

Однако красноярцам все-таки стоит быть осторожнее при покупке билетов с рук. А если очень хочется, помните, что на билете должны обязательно стоять защитные элементы, в том числе голографические наклейки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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