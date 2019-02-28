СЕГОДНЯ 13:33 2019-02-28T13:33:26+03:00

Хозяев на тот момент дома не было [видео]

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Под Красноярском в Минино загорелся двухэтажный жилой дом. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Фактически весь второй этаж здания выгорел. Пожарным пришлось сильно потрудиться, чтобы огонь не перекинулся на соседние дома и хозяйственные постройки. На видео, которое очевидцы выложили в социальные сети, смотреть жутко: огонь гудит и полыхает внутри особняка, вырываются наружу черные клубы дыма.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/694589" frameborder="0"></iframe> Под Красноярском в Минино сгорел двухэтажный особняк.

Хозяев дома в момент пожара не было, на диспетчерский пульт МЧС позвонили соседи. Говорят, в доме был кот. Но, увы, судьба животного пока неизвестна. Хочется надеяться, что он убежал.

Что стало причиной возгорания, установят специалисты-дознаватели. Это может быть и короткое замыкание, и неправильная эксплуатация отопительной системы. Кто-то выдвигает идею, что загорелось как раз в районе отопительного котла.

Видео: Александр Прудкой, «ЧП-Красноярск»

ИСТОЧНИК KP.RU