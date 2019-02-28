В Красноярском крае приставы помогли получить зарплату на 163 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 13:09 2019-02-28T13:09:20+03:00

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В Красноярском крае судебные приставы в течение 2018 года помогли получить долги по заработной плате работникам различных предприятий и организаций на 163 миллиона рублей. Такие цифры «Комсомольской правде»-Красноярск приводит пресс-служба ведомства. И делает акцент на том, что взыскание заработной платы является одним из социально значимых и приоритетных направлений деятельности службы.

Вот одна из историй, когда приставам пришлось воздействовать на нерадивого работодателя. Один из бывших сотрудников управляющей компании в Свердловском районе Красноярска не мог получить более 250 тысяч рублей. Приставы оштрафовали руководителя организации и предупредили, что на них могут возбудить уголовное дело. Только после этого гражданин смог получить долг полностью.

А вот история повара одной из школ Назарово. Женщина устала ждать, когда ей выплатят 75 тысяч рублей и подала в суд, а потом к судебным приставам. Достаточно было прийти сотруднику УФССП и провести беседу с работодателем, как долг был погашен, причем в считанные часы.

ИСТОЧНИК KP.RU