2019-02-28T12:32:31+03:00
Экономика

Самый северный мост через Енисей в 300 километрах от Красноярска могут начать строить уже в следующем году

Планы сдвигаются на год вперед
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Самый северный мост через Енисей в 300 километрах от Красноярска могут начать строить уже в следующем годуСамый северный мост через Енисей в 300 километрах от Красноярска могут начать строить уже в следующем годуФото: Мария ЛЕНЦ
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О том, что в Красноярском крае через Енисей будет построен еще один мост, стало известно некоторое время назад. Даже место уже определено: возле поселка Высокогорский, это в 300 километрах от краевого центра. Стоимость строительства может составить до 10 миллиардов рублей, учитывая особенности климата и требования к прочности переправы.

По словам председателя правительства края Сергея Верещагина, мост уже вошел в комплексный план по модернизации дорожной инфраструктуры Правительства России. По датам к его возведению должны приступить в 2021 году. Но власти Красноярского края пытаются договориться о том, чтобы сдвинуть эти сроки вперед на год – то есть дать старт стройке уже в 2020 году.

Добавим, что на переправу делаются большие ставки – она должна стать частью реализации комплексного инвестиционного плана по развитию Нижнего Приангарья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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