2019-02-28T11:54:33+03:00
Спорт

Сегодня в Красноярске с фейерверком откроется Парк Универсиады

Где и когда смотреть красочное зрелище
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Сегодня в Красноярске с фейерверком откроется Парк Универсиады. Предоставлено пресс-службой УниверсиадыСегодня в Красноярске с фейерверком откроется Парк Универсиады. Предоставлено пресс-службой Универсиады
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Сегодня, 28 февраля, в Красноярске открывается Парк Универсиады. Он раскинулся сразу на два берега: одна часть – на площади Мира возле БКЗ. Вторая на острове Татышев, на выходе с вантового моста.

В честь такого события в 22.30 часов в небо над столицей Универсиады взметнется фейерверк. Традиционно – с острова, поэтому его будет видно с любой части города. Об этом сообщает официальный паблик города во ВКонтакте

Добавим, что Парк Универсиады будет работать до 12 марта включительно – то есть до последнего дня Студенческих игр, время – с 12 до 23 часов. Культурно-развлекательная площадка представит различные мастер-классы, концерты фольклорных коллективов, игры на свежем воздухе. Здесь можно увидеть настоящую этно-деревню. Или готовить сибирские блюда. Расскажут, как подобрать правильно экипировку, чтобы заниматься спортом было комфортно и в удовольствие. При этом вход на территорию Парка совершенно свободный.

Добавим, что центром Парка на площади Мира стал павильон компании «Норильский никель» - это генеральный партнер Универсиады-2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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