В Красноярске, чтобы поймать с поличным студента-наркодилера, полицейские подсыпали муляж

СЕГОДНЯ 11:31 2019-02-28T11:31:55+03:00

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В Красноярске наркополицейские, чтобы поймать с поличным студента-наркодилера, спланировали хитроумную операцию. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуроры, молодой человек обучался в одном из вузов Красноярска. Захотел заработать, но не как обычно это делают студенты. Обвиняемый широко размахнулся: стал заказывать себе через интернет по почте синтетические наркотики из Европы. А потом продавал их через закладки клиентам.

Все шло неплохо, пока однажды ему не пришло уведомление, что его ожидает посылка из Нидерландов. Молодой человек знал, что там 100 таблеток наркотиков. Пришел получать, но его задержали. Как выяснилось, правоохранители заранее проверили содержимое посылки и вместо настоящего наркотика вложили муляж.

При обыске в общежитии у обвиняемого нашли еще почти 140 грамм запрещенных препаратов. И пока он находился под арестом, на его имя из Германии пришли еще две посылки с криминальным грузом общим весом больше килограмма.

Дело будет рассматривать Красноярский краевой суд.

ИСТОЧНИК KP.RU