СЕГОДНЯ 09:46 2019-02-28T10:41:56+03:00

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В Красноярске водитель на BMW сбил девушку. Это случилось сегодня, 28 февраля, на перекрестке улиц Линейной и Мартынова, в Покровке. Судя по видео, которое было опубликовано в социальной сети в группе «ЧП-Красноярск», пешеходный переход здесь не регулируется светофором.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/694514" frameborder="0"></iframe> В Красноярске водитель на BMW, объезжая парня, сбил девушку.

Два пешехода, девушка и парень, убедившись со своей стороны, что поток машин остановился, начали переходить улицу. В это время гражданин на иномарке решил, видимо, проскочить на последней секунде большой перекресток. Пешеходы увидели его в последний момент, парень побежал вперед, к островку безопасности. Объезжая его, иномарка сбила девушку, которая решила вернуться на тротуар, но не успела.

Очевидцы говорят, что номера у водителя были столичными.

В своих обсуждениях пользователи паблика сходятся во мнении, что водитель виноват, безусловно. Но пешеходам нужно быть трижды осторожными на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU