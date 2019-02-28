2019-02-28T10:41:56+03:00
Происшествия

В Красноярске водитель на BMW, объезжая парня, сбил девушку

Очевидцы уверяют: номера столичные [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске водитель на BMW, объезжая парня, сбил девушку. Фото: "ЧП-Красноярск"В Красноярске водитель на BMW, объезжая парня, сбил девушку. Фото: "ЧП-Красноярск"
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В Красноярске водитель на BMW сбил девушку. Это случилось сегодня, 28 февраля, на перекрестке улиц Линейной и Мартынова, в Покровке. Судя по видео, которое было опубликовано в социальной сети в группе «ЧП-Красноярск», пешеходный переход здесь не регулируется светофором.

В Красноярске водитель на BMW, объезжая парня, сбил девушку.

Два пешехода, девушка и парень, убедившись со своей стороны, что поток машин остановился, начали переходить улицу. В это время гражданин на иномарке решил, видимо, проскочить на последней секунде большой перекресток. Пешеходы увидели его в последний момент, парень побежал вперед, к островку безопасности. Объезжая его, иномарка сбила девушку, которая решила вернуться на тротуар, но не успела.

Очевидцы говорят, что номера у водителя были столичными.

В своих обсуждениях пользователи паблика сходятся во мнении, что водитель виноват, безусловно. Но пешеходам нужно быть трижды осторожными на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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