В Красноярске водитель на BMW, объезжая парня, сбил девушку
В Красноярске водитель на BMW сбил девушку. Это случилось сегодня, 28 февраля, на перекрестке улиц Линейной и Мартынова, в Покровке. Судя по видео, которое было опубликовано в социальной сети в группе «ЧП-Красноярск», пешеходный переход здесь не регулируется светофором.
В Красноярске водитель на BMW, объезжая парня, сбил девушку.
Два пешехода, девушка и парень, убедившись со своей стороны, что поток машин остановился, начали переходить улицу. В это время гражданин на иномарке решил, видимо, проскочить на последней секунде большой перекресток. Пешеходы увидели его в последний момент, парень побежал вперед, к островку безопасности. Объезжая его, иномарка сбила девушку, которая решила вернуться на тротуар, но не успела.
Очевидцы говорят, что номера у водителя были столичными.
В своих обсуждениях пользователи паблика сходятся во мнении, что водитель виноват, безусловно. Но пешеходам нужно быть трижды осторожными на дорогах.
ИСТОЧНИК KP.RU