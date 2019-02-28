2019-02-28T08:12:38+03:00
Общество

На прилавки Красноярска не пустили более полутонны сомнительных рыбных стейков

Их доставили в краевой центр с нарушениями
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На прилавки Красноярска не пустили более полутонны сомнительных рыбных стейковНа прилавки Красноярска не пустили более полутонны сомнительных рыбных стейковФото: Мария ЛЕНЦ
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Более полутонны сомнительных по качеству рыбных стейков задержали специалисты краевого управления Росельхознадзора, осуществляя контрольно-надзорные мероприятия на железнодорожном транспорте. В их обязанности входит, в том числе, проверка транспортировки различных продуктов.

На сей раз в вагоне-термосе приехала замороженная пикша российского производства. Отправитель – компания из Санкт-Петербурга «Еврологистик СПБ».

- В ходе ветеринарного осмотра при вскрытии вагона установлено несоответствие даты выработки рыбной продукции, указанной на маркировке изготовителя и в представленном на груз ветеринарном свидетельстве формы № 2, в связи с чем ветеринарный сопроводительный документ признан управлением Россельхознадзора не действительным, - сообщили в ведомстве.

Всю партию рыбы изъяли и поместили на хранение до тех пор, пока не будут представлены действительные документы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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