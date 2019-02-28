2019-02-28T07:41:33+03:00
Общество

«Тунгусский метеорит» прилетел в Норильск

Каждому выпускнику школ города подарят по книге о загадочном явлении – от «Комсомолки»
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Фото: Ирина ЯРИНСКАЯФото: Ирина ЯРИНСКАЯ
Изменить размер текста:

Это событие считают главной загадкой ХХ века. 30 июня 1908 года в небе над дикой тайгой неподалеку от реки Подкаменная Тунгуска произошел взрыв грандиозной мощности. Землю несколько раз обогнула ударная волна, в разных точках планеты наблюдались «белые ночи». Обсерватории по всему миру зафиксировали землетрясения. Разгадки феномена нет до сих пор. Версий о его происхождении – сотни.

Фото: Ирина ЯРИНСКАЯ

Фото: Ирина ЯРИНСКАЯ

К 110-летию уникального явления медиахолдинг «Комсомольская правда» и компания «Норникель» выпустили книгу «Тунгусский метеорит. Тайна пришельца из космоса». Это все возможные гипотезы о происхождении таинственного небесного тела, рассказы очевидцев и DVD-диск с документальным фильмом «Где же Тунгусский наш метеорит?», созданный по итогам экспедиции Русского географического общества и «Комсомолки».

На днях в гостях в самом северном городе мира побывал «десант» из «Комсомольской правды». На презентацию, организованную департаментом общественных связей Заполярного филиала компании «Норникель» и управлением общего и дошкольного образования администрации города, собрались почти двести человек. Школьники, студенты, участники исследовательских обществ.

Фото: Ирина ЯРИНСКАЯ

Фото: Ирина ЯРИНСКАЯ

«Комсомолка» привезла в Норильск больше 1300 экземпляров. По одному каждому выпускнику школы. И по два – в библиотеки.

Подчеркнем, книга о таинственном космическом теле вызвала такой резонанс, что авторы решили взяться за новую.

Фото: Ирина ЯРИНСКАЯ

Фото: Ирина ЯРИНСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На прилавки Красноярска не пустили более полутонны сомнительных рыбных стейков
В Сосновоборске двух подростков осудили за два грабежа и попытку убийства
В Красноярске водолазы разбудили речные фонтаны
В Красноярске с Октябрьского моста упала девушка: спасли очевидцы
Открытие третьего ресторана «Макдональдс» в Красноярске переносится
Красноярцам напомнили, как пройти экспресс-тестирование на ВИЧ в марте
Краевой минздрав уволил главного врача сосновоборской больницы
Верит, за ней вернутся. Брошенная хозяевами собака отказалась от еды и встречает каждую машину
Открытие Универсиады в Красноярске будут комментировать Губерниев и Богословская
Превратился в живой факел. Мужчина поджег соседа, приютившего его бывшую жену
На базе аэропортов Красноярска создадут хаб за 35 млрд
Места для торговли цветами к 8 марта определили в Красноярске
Светящиеся фонтаны из Енисея запустят в Красноярске к Универсиаде
В Красноярском крае дети готовятся удивить своих мам приятными сюрпризами
Ему нужнее: вместо цветов на свадьбу молодожены попросили пожертвовать деньги на лечение мальчика
Генпрокуратура помогла красноярским взрывникам вернуть зарплату
Дефицит чиновников обнаружился в Красноярском крае
В Красноярске впервые выступит фигуристка в хиджабе