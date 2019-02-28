«Тунгусский метеорит» прилетел в Норильск

СЕГОДНЯ 07:41 2019-02-28T07:41:33+03:00

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Это событие считают главной загадкой ХХ века. 30 июня 1908 года в небе над дикой тайгой неподалеку от реки Подкаменная Тунгуска произошел взрыв грандиозной мощности. Землю несколько раз обогнула ударная волна, в разных точках планеты наблюдались «белые ночи». Обсерватории по всему миру зафиксировали землетрясения. Разгадки феномена нет до сих пор. Версий о его происхождении – сотни.

Фото: Ирина ЯРИНСКАЯ

К 110-летию уникального явления медиахолдинг «Комсомольская правда» и компания «Норникель» выпустили книгу «Тунгусский метеорит. Тайна пришельца из космоса». Это все возможные гипотезы о происхождении таинственного небесного тела, рассказы очевидцев и DVD-диск с документальным фильмом «Где же Тунгусский наш метеорит?», созданный по итогам экспедиции Русского географического общества и «Комсомолки».

На днях в гостях в самом северном городе мира побывал «десант» из «Комсомольской правды». На презентацию, организованную департаментом общественных связей Заполярного филиала компании «Норникель» и управлением общего и дошкольного образования администрации города, собрались почти двести человек. Школьники, студенты, участники исследовательских обществ.

Фото: Ирина ЯРИНСКАЯ

«Комсомолка» привезла в Норильск больше 1300 экземпляров. По одному каждому выпускнику школы. И по два – в библиотеки.

Подчеркнем, книга о таинственном космическом теле вызвала такой резонанс, что авторы решили взяться за новую.

Фото: Ирина ЯРИНСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU