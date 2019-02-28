В Сосновоборске двух подростков осудили за два грабежа и попытку убийства

СЕГОДНЯ 07:24 2019-02-28T07:24:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В Сосновоборске вынесен приговор двум приятелям-подросткам, совершившим грабежи и покушение на убийство. Сейчас им по 17 лет, а когда они преступили закон, им было на год меньше.

По информации, которую «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого следкома, 1 января 2018 года один из подростков ходил по улицам Сосновоборска в состоянии алкогольного опьянения. Нож в кармане придавал ему храбрости. Подросток спровоцировал на конфликт незнакомого 25-летнего парня и нанес ему 9 ножевых ранений. К счастью, медикам удалось его спасти. Подростка задержали, затем выпустили под подписку о невыезде.

Однако летом 2018 года подследственного вновь потянуло на «подвиги». Вместе со своим другом-ровесником, вновь в пьяном виде, они набросились на 36-летнего прохожего и отобрали у него сумку с продуктами. Сбежали и буквально через 10 минут снова наткнулись на того самого мужчину, на этот раз они отобрали у него деньги.

Первый подсудимый признан виновным по всем трем преступлением и получил 4 года лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Его товарищ – 3 года. Будут ли стороны оспаривать приговор, станет известно в течение 10 дней с момента вынесения приговора.

ИСТОЧНИК KP.RU