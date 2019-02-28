В Красноярске водолазы разбудили речные фонтаны

СЕГОДНЯ 06:47 2019-02-28T06:47:20+03:00

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«Сегодня наши водолазы весь день «будили» от зимней спячки речной фонтан. Им так понравилась эта работа, что селфи на память даже сделали», - сообщила накануне на своей странице в «Фейсбуке» пресс-секретарь «КрасКома» Татьяна Лукина.

Напомним, что в день открытия Универсиады из воды в воздух взметнутся струи на 100 метров, для красноярцев и гостей спортивного события. А то, что на календаре всего конец февраля – начало весны, специалистов ничуть не смущает.

- 15 лет назад фонтан уже запускали в новогодние праздники. Тогда было на улице -40. А нынче в феврале практически весна, днем стабильно плюсовые температуры держаться, снег растаял, а Енисей круглый год не замерзает. Медведи в зоопарке «Роев ручей» проснулись, так почему бы не разбудить фонтан и не порадовать красноярцев и гостей нашего города приветом из лета, - добавляет Татьяна Лукина.

В день открытия Зимней универсиады, 2 марта, фонтан «КрасКома» будет работать с 14.00 до 23.00 часов. Подсветку включат в 18.00 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU