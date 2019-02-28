2019-02-28T06:10:59+03:00
Происшествия

В Красноярске с Октябрьского моста упала девушка: спасли очевидцы

Предыдущий день получился насыщенным на события для спасателей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске с Октябрьского моста упала девушка: спасли очевидцыВ Красноярске с Октябрьского моста упала девушка: спасли очевидцыФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске с Октябрьского моста в Енисей упала девушка. Это произошло накануне днем, 27 февраля. Очевидцы сразу же позвонили диспетчеру МЧС и, не дожидаясь прибытия профессиональных спасателей, решили сами оказать ей помощь, вытащили на берег.

В целом минувшая среда стала насыщенной на события для КГКУ «Спасатель»: им пришлось выезжать 14 раз. Например, снимали кольцо с пальца женщине, которая не могла самостоятельно передвигаться. Еще одну очень грузную женщину спустили из квартиры вниз, в машину «Скорой помощи» в Красноярске, другую неходячую больную выносили из квартиры медикам в Канске.

Пришлось дважды вскрывать двери в квартирах – одну в Красноярске, там два дня никто не подает признаков жизни. Вторую – в Енисейске. В Шарыпово доставали немецкого дога, который провалился в колодец. А на «Столбах» турист заблудился и не смог найти дорогу самостоятельно – вывели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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