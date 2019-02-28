2019-02-28T05:38:34+03:00
Общество

Открытие третьего ресторана «Макдональдс» в Красноярске переносится

Есть сомнение в его законности
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Открытие третьего ресторана «Макдональдс» в Красноярске переноситсяОткрытие третьего ресторана «Макдональдс» в Красноярске переноситсяФото: Мария ЛЕНЦ
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Открытие третьего по счету ресторана сети «Макдональдс» в Красноярске переносится. Об этом стало известно сегодня утром, 28 февраля. А накануне депутат Горсовета Константин Сенченко опубликовал на своей странице в «Фейсбуке» фотографии документов, которые свидетельствует: реконструкция старого здания на улице Копылова-Волочаевской шла незаконно. Город, по словам депутата, разрешения на какую-либо реконструкцию старого здания бывшего Центра дополнительного образования не давал. Тут вообще изначально планировали построить дорогу.

Открыть новую точку общепита планировалось сегодня, 28 февраля. На какой день перенесли теперь мероприятие, пока не сообщается. В официальном релизе компании говорится: «Ввиду того, что «Макдоналдс» всегда осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с законодательством РФ, компания вынуждена объявить о переносе церемонии официального открытия нового «Макдоналдс». Это связано с отсутствием финальных документов, необходимых для открытия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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