СЕГОДНЯ 05:03 2019-02-28T05:25:52+03:00

Красноярцам напомнили, как пройти экспресс-тестирование на ВИЧ в марте Фото: Мария ЛЕНЦ

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Красноярцам напомнили, что можно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ в марте. В городе продолжает работы мобильный пункт. Тестирование проводят специалисты Центра СПИД. Процедура простая: капля крови на тест-полоску и через 5 – 10 минут результат готов, не нужно ждать. А вся информация строго конфиденциальная и анонимная, никаких документов предоставлять не нужно.

Итак, пройти тест можно будет:

- 4 марта с 12:00 до 15:00 часов, рядом с Центрально-Сибирской торгово-промышленной палатой (улица Кирова, 26);

- 6 марта с 12:00 до 15:00 часов, перед ТЦ «Атмосфера дома» (Вавилова 1, строение 39);

- 14 – 15 марта с 10:00 до 18:00 и 16 марта до 16 часов – на форуме «Енисей Медика» в МВДЦ «Сибирь» (Авиаторов, 19).

Специалисты напоминают, что основные причины заражения ВИЧ-инфекцией - незащищенные половые контакты и употребление наркотических веществ.

ИСТОЧНИК KP.RU