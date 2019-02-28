Краевой минздрав уволил главного врача сосновоборской больницы

СЕГОДНЯ 04:37 2019-02-28T04:37:39+03:00

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Министр здравоохранения края Виталий Денисов уволил главного врача сосновоборской городской больницы Владимира Гараева. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщил депутат Заксобрания края Александр Глисков. Статья Трудового кодекса, по которой было расторгнуто трудовое соглашение – 278-я (в связи с принятием оперуполномоченным органом, учредителем решения о прекращении трудового договора). Более точные причины увольнения в краевом минздраве пока не называют.

Играет ли в этом какую-то роль стихийный митинг, который прошел в Сосновоборске 26 февраля? Возможно. Напомним, что более 300 жителей города собрались у стен больницы, опасаясь, что ее могут закрыть.

Наверняка сыграл свою роль и скандал, который разразился в этой больнице накануне новогодних праздников, когда выяснилось, что медперсоналу выплатили заплату ниже обычного под предлогом невыполнения плана. Прокуратура в этом нашла нарушение – медицинским сестрам недоплачивали, как оказалось, в течение полугода.

ИСТОЧНИК KP.RU