2019-02-28T04:37:39+03:00
Общество

Краевой минздрав уволил главного врача сосновоборской больницы

Повлиял ли на это митинг жителей города
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Краевой минздрав уволил главного врача сосновоборской больницы. Фото: "Подслушано в Сосновоборске"Краевой минздрав уволил главного врача сосновоборской больницы. Фото: "Подслушано в Сосновоборске"
Изменить размер текста:

Министр здравоохранения края Виталий Денисов уволил главного врача сосновоборской городской больницы Владимира Гараева. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщил депутат Заксобрания края Александр Глисков. Статья Трудового кодекса, по которой было расторгнуто трудовое соглашение – 278-я (в связи с принятием оперуполномоченным органом, учредителем решения о прекращении трудового договора). Более точные причины увольнения в краевом минздраве пока не называют.

Играет ли в этом какую-то роль стихийный митинг, который прошел в Сосновоборске 26 февраля? Возможно. Напомним, что более 300 жителей города собрались у стен больницы, опасаясь, что ее могут закрыть.

Наверняка сыграл свою роль и скандал, который разразился в этой больнице накануне новогодних праздников, когда выяснилось, что медперсоналу выплатили заплату ниже обычного под предлогом невыполнения плана. Прокуратура в этом нашла нарушение – медицинским сестрам недоплачивали, как оказалось, в течение полугода.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На прилавки Красноярска не пустили более полутонны сомнительных рыбных стейков
«Тунгусский метеорит» прилетел в Норильск
В Сосновоборске двух подростков осудили за два грабежа и попытку убийства
В Красноярске водолазы разбудили речные фонтаны
В Красноярске с Октябрьского моста упала девушка: спасли очевидцы
Открытие третьего ресторана «Макдональдс» в Красноярске переносится
Красноярцам напомнили, как пройти экспресс-тестирование на ВИЧ в марте
Верит, за ней вернутся. Брошенная хозяевами собака отказалась от еды и встречает каждую машину
Открытие Универсиады в Красноярске будут комментировать Губерниев и Богословская
Превратился в живой факел. Мужчина поджег соседа, приютившего его бывшую жену
На базе аэропортов Красноярска создадут хаб за 35 млрд
Места для торговли цветами к 8 марта определили в Красноярске
Светящиеся фонтаны из Енисея запустят в Красноярске к Универсиаде
В Красноярском крае дети готовятся удивить своих мам приятными сюрпризами
Ему нужнее: вместо цветов на свадьбу молодожены попросили пожертвовать деньги на лечение мальчика
Генпрокуратура помогла красноярским взрывникам вернуть зарплату
Дефицит чиновников обнаружился в Красноярском крае
В Красноярске впервые выступит фигуристка в хиджабе