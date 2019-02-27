Верит, за ней вернутся. Брошенная хозяевами собака отказалась от еды и встречает каждую машину
В Красноярске хозяева привезли на улицу Ключевскую, привязали к турнику и бросили собаку. Ее историю рассказали в обществе защиты бездомных животных «Белый клык».
- Очередное предательство, - говорят волонтеры. – Какие-то нелюди выбросили собаку, похожую на лабрадора. Мы ее отвязали, попытались накормить. Но девочка ничего не ест, бежит за каждой машиной, а после снова возвращается на место. И такая тоска в глазах. Она не знает, что за ней никто не придет.
Сейчас собаке нужна новая семья. Настоящая, которая не откажется. А она заплатит за это самой преданной любовью. Если вам нужен верный друг, звоните 8-965-919-80-03.
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Он плакал, как ребенок: красноярка нашла в мусорном контейнере погибающего на морозе щенка
Говорят, такие собаки, как этот малыш, самые преданные - настрадавшиеся и хлебнувшие горя, а потому умеющие ценить человеческое тепло. Палевого пушистого Мишку 80-летняя жительница Красноярска обнаружила в мусорном контейнере в районе Бугача в лютый мороз.
Было за минус 40. Вечером она пошла вынести мусор. И когда уже собралась идти обратно, неожиданно услышала, как жалобно скулит собака, плачет, как ребенок. Сначала не поняла, откуда звук, а потом на дне приметила свернувшегося клубком пушистого щенка. Сама его достать женщина не смогла, позвала на помощь внучку (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU