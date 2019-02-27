Открытие Универсиады в Красноярске будут комментировать Губерниев и Богословская

СЕГОДНЯ 16:49 2019-02-27T16:49:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Комментировать открытие Зимней Универсиады-2019 в Красноярске будет известный телеведущий Дмитрий Губерниев вместе со своей бывшей супругой, чемпионкой мира в эстафете Ольгой Богословской. Об этом сообщает «Спорт-экспресс». Кроме того, после церемонии Губерниев планирует остаться в Красноярске еще на пару дней.

На вопрос о соведущей спортивный комментатор ответил корреспонденту издания не без сарказма:

- Навязали одного человека. Сразу хочу сказать, комментировать с этой женщиной я не собирался. Мы шапочно знакомы. Ее фамилия – Богословская. Мы особо не знакомы, но руководители канала решили так. Я человек дисциплинированный, будем как-то притираться. Слышал, что она тоже комментатор. Проверим это во время церемонии.

К слову, Дмитрий Губерниев работает с Ольгой женой на одном канале – «Матч ТВ». У бывших супругов есть общий сын Михаил.

Напомним, открытие Универсиады состоится 2 марта в «Платинум Арене».

ИСТОЧНИК KP.RU