2019-02-27T16:49:03+03:00
Общество

Открытие Универсиады в Красноярске будут комментировать Губерниев и Богословская

Телеведущий планирует задержаться в городе на два дня
Ася ЖУКОВА
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Открытие Универсиады в Красноярске будут комментировать Губерниев и Богословская. Фото: Дмитрий ГУБЕРНИЕВ, инстаграм.Открытие Универсиады в Красноярске будут комментировать Губерниев и Богословская. Фото: Дмитрий ГУБЕРНИЕВ, инстаграм.
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Комментировать открытие Зимней Универсиады-2019 в Красноярске будет известный телеведущий Дмитрий Губерниев вместе со своей бывшей супругой, чемпионкой мира в эстафете Ольгой Богословской. Об этом сообщает «Спорт-экспресс». Кроме того, после церемонии Губерниев планирует остаться в Красноярске еще на пару дней.

На вопрос о соведущей спортивный комментатор ответил корреспонденту издания не без сарказма:

- Навязали одного человека. Сразу хочу сказать, комментировать с этой женщиной я не собирался. Мы шапочно знакомы. Ее фамилия – Богословская. Мы особо не знакомы, но руководители канала решили так. Я человек дисциплинированный, будем как-то притираться. Слышал, что она тоже комментатор. Проверим это во время церемонии.

К слову, Дмитрий Губерниев работает с Ольгой женой на одном канале – «Матч ТВ». У бывших супругов есть общий сын Михаил.

Напомним, открытие Универсиады состоится 2 марта в «Платинум Арене».

ИСТОЧНИК KP.RU

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