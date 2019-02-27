На базе аэропортов Красноярска создадут хаб за 35 млрд

СЕГОДНЯ 15:56 2019-02-27T15:56:59+03:00

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На базе аэропортов Красноярск и Черемшанка предполагается создать хаб (транспортный узел). На проект, который собираются реализовать до 2027-го года, планируется выделить 35 миллиардов рублей. Об этом сообщили в правительстве региона.

Согласно проекту, в аэропорту Красноярска будет построена новая рулежная дорожка. И тогда количество взлетов/посадок в час может быть увеличено в два раза. Также есть планы соединить железнодорожной веткой аэропорт и Транссиб. Ориентировочно: начало реализации проекта – 2020-й год.

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В 2018 году аэропорт «Красноярск» обслужил 2 587 734 пассажиров. Такие показатели воздушная гавань показала впервые за все годы своего существования. Так что событие можно считать нее значимым. В пресс-службе аэропорта рассказали, что динамика роста пассажиропотока сохраняется на протяжении нескольких лет. Для примера, в 2017 году было обслужено пассажиров на 12,6 % меньше, чем в 2018-м (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU