СЕГОДНЯ 15:38 2019-02-27T15:38:29+03:00

Места для торговли цветами к 8 марта определили в Красноярске. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярске назвали места, где можно продавать цветы к 8 марта. Торговать ими с машин у обочин запрещено, напомнили в пресс-службе городской администрации.

Для желающих определили 165 «точек» в разных районах города. Но, чтобы зайти на них, нужно будет оставить заявку на сайте мэрии.

Каким образом выбирали места? Торговлю на обочинах отмели сразу. Продавать цветы лучше на вторых линиях от дорог. Причем желательно не из машин, а организованно – с прилавков, пояснили в мэрии.

Со списком разрешенных мест можно ознакомиться здесь. Заявку отправляем, повторимся, на сайт администрации.

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Треть мужчин в России покупает цветы только к 8 марта

Ожидаемо, самым популярным знаком внимания к 8 марта стали цветы. Исследование Сбербанка о расходах россиян показывает: на букеты перед праздником тратят в 9 раз больше, чем в остальное время.

- При этом 30% мужчин покупают цветы только один раз в году: 7 или 8 марта, - рассказали «КП» в пресс-службе кредитной организации.

В среднем один букет обходится в 1,9 тыс. рублей. Это на 14% выше, чем в обычные дни (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU