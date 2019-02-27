Светящиеся фонтаны из Енисея запустят в Красноярске к Универсиаде

СЕГОДНЯ 15:08 2019-02-27T15:08:23+03:00

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В день открытия Зимней Универсиады-2019 в Красноярске запустят фонтаны из Енисея. Эффектное шоу возле острова Посадный начнется 2 марта в шесть часов вечера. И будет продолжаться в течение трех часов. Все это время струи, которые могут взмывать в воздух на 100 метров, будут подсвечиваться. Это стоит посмотреть! Запуском и обслуживанием фонтанов занимается «КрасКом».

Напомним, они были построены к 2003-му году - в честь 90-летия красноярского водопровода. Проработали один сезон. В следующем году их еще раз включили - в новогодние праздники, несмотря на холода. А после законсервировали – по техническим причинам.

Систему вернули к жизни в прошлом году. Поменяли форсунки, другие элементы. И в конце апреля устроили «репетицию» - все работало на ура. Тогда же глава Красноярска Сергей Еремин поделился: будет рассмотрена возможность подсветки фонтана. Она должна гармонировать с той, что на Коммунальном мосту.

Так что скоро увидим светящиеся фонтаны из Енисея. Ждем всех!

ИСТОЧНИК KP.RU