В Красноярском крае дети готовятся удивить своих мам приятными сюрпризами
3-летний Герман Файтов из Красноярска нарисовал гуашью для своей мамы к 8 марта удивительные цветы. Что же в них такого необычного? Да просто каждый цветок – это отпечаток ладони малыша, а лепестки – это его пальчики. Замечательный сюрприз для мамочки к весеннему празднику 8 марта. Более того, сейчас этот рисунок можно увидеть и сайте kp.ru. Ведь Герман один из участников конкурса «Единственной маме на свете – 2019». Малыш мечтает подарить своей маме рисунок и свою победу.
Напоминаем, что принять участие в конкурсе может каждый ребенок из Красноярского края. Принимаются рисунки, а также аппликации и поделки. Главное, чтобы сделаны они были своими руками. После сфотографируйте свой подарок для мамы и загрузите на страницу конкурса. Укажите имя, фамилию и контактный телефон.
Убедительно просим взрослых помощников наших участников: в графе «имя» указывайте данные ребенка - автора работы, а не свои.
От каждого участника принимается только одна работа. Коллективные заявки не рассматриваются.
В финал попадут 10 участников: первая пятерка – это лидеры голосования, еще пять победителей - выбор партнеров и редакции «Комсомольская правда».
Победителей мы пригласим на торжественное награждение, где им вручат дипломы и подарки.
ЭТАПЫ КОНКУРСА
С 21 февраля до 7 марта - прием работ.
С 7 по 12 марта - голосование.
13 марта – подведение итогов.
15 марта – награждение победителей.
Подробности на странице конкурса по ссылке:
КСТАТИ
Ребята и педагоги, направившие их работы, смогут скачать дипломы участников на сайте kp.ru.
Генеральный партнер конкурса: ООО «Алтайская буренка».
ИСТОЧНИК KP.RU