В Красноярском крае дети готовятся удивить своих мам приятными сюрпризами

СЕГОДНЯ 13:40 2019-02-27T13:40:39+03:00

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3-летний Герман Файтов из Красноярска нарисовал гуашью для своей мамы к 8 марта удивительные цветы. Что же в них такого необычного? Да просто каждый цветок – это отпечаток ладони малыша, а лепестки – это его пальчики. Замечательный сюрприз для мамочки к весеннему празднику 8 марта. Более того, сейчас этот рисунок можно увидеть и сайте kp.ru. Ведь Герман один из участников конкурса «Единственной маме на свете – 2019». Малыш мечтает подарить своей маме рисунок и свою победу.

Напоминаем, что принять участие в конкурсе может каждый ребенок из Красноярского края. Принимаются рисунки, а также аппликации и поделки. Главное, чтобы сделаны они были своими руками. После сфотографируйте свой подарок для мамы и загрузите на страницу конкурса. Укажите имя, фамилию и контактный телефон.

Убедительно просим взрослых помощников наших участников: в графе «имя» указывайте данные ребенка - автора работы, а не свои.

От каждого участника принимается только одна работа. Коллективные заявки не рассматриваются.

В финал попадут 10 участников: первая пятерка – это лидеры голосования, еще пять победителей - выбор партнеров и редакции «Комсомольская правда».

Победителей мы пригласим на торжественное награждение, где им вручат дипломы и подарки.

ЭТАПЫ КОНКУРСА

С 21 февраля до 7 марта - прием работ.

С 7 по 12 марта - голосование.

13 марта – подведение итогов.

15 марта – награждение победителей.

Подробности на странице конкурса по ссылке:

КСТАТИ

Ребята и педагоги, направившие их работы, смогут скачать дипломы участников на сайте kp.ru.

Генеральный партнер конкурса: ООО «Алтайская буренка».

ИСТОЧНИК KP.RU