2019-02-27T10:09:48+03:00
Общество

Генпрокуратура помогла красноярским взрывникам вернуть зарплату

В итоге предприятие погасило трехмиллионный долг
Ася ЖУКОВА
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Генпрокуратура помогла красноярским взрывникам вернуть зарплату.Генпрокуратура помогла красноярским взрывникам вернуть зарплату.Фото: Мария ЛЕНЦ
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После вмешательства Генпрокуратуры взрывникам Красноярска вернули долги по зарплате. Об этом случае рассказали в региональной пресс-службе надзорного ведомства.

Как оказалось, 55 работникам ООО «Взрывпром» предприятие за декабрь прошлого и январь нынешнего года задолжало крупную сумму – два миллиона 289 тысяч рублей.

Когда проверка выявила нарушения, заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Владимир Малиновский объявил директору организации предостережение. В итоге просроченную зарплату полностью выплатили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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