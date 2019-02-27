Генпрокуратура помогла красноярским взрывникам вернуть зарплату
После вмешательства Генпрокуратуры взрывникам Красноярска вернули долги по зарплате. Об этом случае рассказали в региональной пресс-службе надзорного ведомства.
Как оказалось, 55 работникам ООО «Взрывпром» предприятие за декабрь прошлого и январь нынешнего года задолжало крупную сумму – два миллиона 289 тысяч рублей.
Когда проверка выявила нарушения, заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Владимир Малиновский объявил директору организации предостережение. В итоге просроченную зарплату полностью выплатили.
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Долги по зарплате в Красноярском крае превышают 94 миллиона рублей
Долги по зарплате в Красноярском крае превышают 94 миллиона рублей. Если называть точную сумму, то на начало декабря этого года они составляют 94,48 миллионов. За месяц увеличились на 1,82 миллиона. Такие цифры «Комсомольской правде»-Красноярск проводит специалисты Красноярскстата. (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU