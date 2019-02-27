2019-02-27T09:50:57+03:00
Общество

Дефицит чиновников обнаружился в Красноярском крае

А еще региону не хватает врачей и военных
Ася ЖУКОВА
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Дефицит чиновников обнаружился в Красноярском крае.Дефицит чиновников обнаружился в Красноярском крае.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярскому краю недостает госслужащих, врачей и военнослужащих. К таким выводам пришли специалисты Красноярскстата.

- Больше всего в работниках нуждались организации государственного управления и обеспечения военной безопасности; социального обеспечения, а также организации, осуществляющие деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, - рассказывают статистики. - В прошлом году это 17,5 процента и 14,8 процента всех вакансий, соответственно.

Кстати, из организаций работники чаще стали увольняться по собственному желанию. Если в позапрошлом году таких было 149,7 тысяч человек, или 67,6 процента. То в 2018-м уже 157,6 тысяч (то есть 71,3 процента).

Интересно, что в том же 2018-м в отпуск без сохранения заработной платы уходили 65,8 тысяч человек. А это на 4,4 процента больше, чем в предыдущем году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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