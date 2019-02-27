2019-02-27T09:25:55+03:00
Общество

В Красноярске впервые выступит фигуристка в хиджабе

Это 24-летняя Захра Лари из ОАЭ
Ася ЖУКОВА
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В Красноярске впервые выступит фигуристка в хиджабе. Фото: instagram, zahralari.В Красноярске впервые выступит фигуристка в хиджабе. Фото: instagram, zahralari.
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Одной из самых необычных участниц Зимней универсиады-2019 в Красноярке станет Захра Лари. 24-летняя фигуристка выйдет на лед в хиджабе. И выступит за ОАЭ, страну-дебютанта, участвующую в подобных соревнованиях впервые.

«Принцесса льда в хиджабе» (так называют ее журналисты) прославилась тем, что из-за нее кардинально поменяли правила, сообщает sports.ru. Захра первой начала кататься в хиджабе. Раньше такое было запрещено, считалось, что надевать головные уборы (или массивные украшения) на лед опасно. За это снимали балл. Но ради Лари Международный союз конькобежцев пошел на серьезные уступки, изменил правила.

- Мне не терпится оказаться в атмосфере Универсиады в Красноярске! – пишет Захра в своем инстаграме. – Впервые поднимут флаг ОАЭ на Зимней Универсиаде. Момент гордости!

Примечательно, что соревнования с ее участием намечены на 8 марта, Международный женский день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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