«Меня могло придавить»: в аварийной двухэтажке на Калинина обрушился потолок

СЕГОДНЯ 08:14 2019-02-27T08:14:19+03:00

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В обветшавшей двухэтажке на улице Калинина, 72/3 в Красноярске обвалился потолок. Видео ЧП опубликовал один из жителей дома в своем инстаграме.

Картина жуткая: проржавевшие трубы, облупившаяся краска... А на потолке в ванной комнате образовалась огромная дыра. Насквозь прогнившие деревянные перекрытия завалили ванну. По словам автора видео, у соседей сверху и того хуже. Пола практически нет – вместо него только плитка.

- И ведь меня могло придавить, - рассказывает хозяйка квартиры. – Ушла за полчаса до ЧП.

По данным из открытых источников, дому на Калинина уже седьмой десяток. Он был построен в 1958-м году. Не так давно двухэтажку признали аварийной. Но расселить ее пообещали только через восемь лет. Между тем здание рушится на глазах – находиться в нем опасно.

ИСТОЧНИК KP.RU