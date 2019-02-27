«Меня могло придавить»: в аварийной двухэтажке на Калинина обрушился потолок
В обветшавшей двухэтажке на улице Калинина, 72/3 в Красноярске обвалился потолок. Видео ЧП опубликовал один из жителей дома в своем инстаграме.
Картина жуткая: проржавевшие трубы, облупившаяся краска... А на потолке в ванной комнате образовалась огромная дыра. Насквозь прогнившие деревянные перекрытия завалили ванну. По словам автора видео, у соседей сверху и того хуже. Пола практически нет – вместо него только плитка.
- И ведь меня могло придавить, - рассказывает хозяйка квартиры. – Ушла за полчаса до ЧП.
По данным из открытых источников, дому на Калинина уже седьмой десяток. Он был построен в 1958-м году. Не так давно двухэтажку признали аварийной. Но расселить ее пообещали только через восемь лет. Между тем здание рушится на глазах – находиться в нем опасно.
ИСТОЧНИК KP.RU