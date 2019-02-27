Активизировавшимся в Красноярске телефонным террористам может грозить до 10 лет

СЕГОДНЯ 06:26 2019-02-27T06:26:26+03:00

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Жителей Красноярска предупредили о наказании за телефонный терроризм. Ложное сообщение о минировании может стоить до 10 лет лишения свободы, напомнили в пресс-службе городской администрации.

Здесь отмечают: в последнее время количество телефонных террористов увеличилось. А перед крупными событиями они становятся особенно активными. В итоге от их «деятельности» страдают не только учащиеся школ и вузов, пассажиры транспортных узлов, сотрудники организаций. Чтобы отработать каждое такое сообщение, необходимо привлекать большое количество оперативников, медиков и других специалистов. Как результат – ложные вызовы дорого обходятся бюджету.

Между тем в Уголовном кодексе РФ четко прописано: заведомо ложное сообщение об акте терроризма может обернуться штрафом от 200 до 500 тысяч рублей, принудительными работами до трех лет. Если же оно касается объектов социальной инфраструктуры (к примеру, школ или больниц) либо из-за него был причинен крупный ущерб, срок лишения свободы – до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU