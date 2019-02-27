2019-02-27T05:24:31+03:00
Общество

Новый регбийный центр построят на стадионе «Красного Яра»

Современный спорткомплекс начнут возводить уже в 2020-м году
Ася ЖУКОВА
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Новый регбийный центр построят на стадионе «Красного Яра». Фото: РК «Красный Яр».Новый регбийный центр построят на стадионе «Красного Яра». Фото: РК «Красный Яр».
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На стадионе «Красного Яра» (Маерчака, 57) в Железнодорожном районе Красноярска построят новый регбийный центр. Об этом рассказали вчера, 26 февраля, на брифинге в пресс-центре «Комсомольской правды».

Вместо прежнего здания «вырастет» современный спорткомплекс с учебными классами, гостиницей, тренажерным залом и фитнес-студией. В нем будет все необходимое для тренировок и отдыха игроков, а также для развития кадрового развития детско-юношеского спорта.

Средства на возведение нового центра – а это примерно 180 миллионов рублей – выделит компания «Полюс». Недавно она стала генеральным партнером клуба. Стороны заключили соглашение о трехлетнем сотрудничестве. И золотодобытчики, и спортсмены уверены: оно станет новым стимулом для развития регби в Красноярске. И, несомненно, отразится на достижениях «Красного Яра», десятикратного чемпиона России.

Строительство многофункционального комплекса начнется уже в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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