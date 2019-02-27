2019-02-27T04:51:38+03:00
Общество

Больше миллиарда рублей получит Красноярский край на защиту лесов

Об этом стало известно накануне, 26 февраля
Ася ЖУКОВА
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Больше миллиарда рублей получит Красноярский край на защиту лесов.Больше миллиарда рублей получит Красноярский край на защиту лесов.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярскому краю выделят больше миллиарда рублей на охрану лесов. Об этом рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии России Иван Валентик на совещании в Красноярске, прошедшем накануне, 26 февраля.

Руководитель Рослесхоза обсудил с представителями отрасли меры по восстановлению леса, защите массивов от вредителей и пожаров, объемы заготовки древесины…

Было подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией края и Федеральным агентством лесного хозяйства. Регион получит крупную сумму из федеральной казны на то, чтобы воплотить главные инвестиционные проекты. А, кроме того, на покупку техники для борьбы с лесными пожарами и обновления автопарка отрасли.

Такие кардинальные изменения в финансировании отрасли стали возможны благодаря двум проектам – федеральному «Сохранению лесов» и национальному «Экология».

ИСТОЧНИК KP.RU

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