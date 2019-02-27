«Выглядит как знамение»: на Дрокинской горе под Красноярском подсветили 47-метровый крест

СЕГОДНЯ 04:20 2019-02-27T04:20:06+03:00

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У 47-метрового креста на Дрокинской горе под Красноярском появилась подсветка. Фото освещенного сооружения, появившиеся накануне, широко обсуждают в соцсетях.

- Выглядит как знамение, - пишут пользователи. – Многометровый, светящийся, монументальный…

Напомним, его установили на горе примерно неделю назад. Это идея красноярской епархии. Крест будет уникальным архитектурным памятником и новым символом города, считают священнослужители.

КОНКРЕТНО

- Выплавленный из легированной стали крест общей высотой в 47 метров будет отлично виден как пассажирам железной дороги и въезжающим в город автомобилистам, так и тем, кто будет пролетать над Красноярском в воздухе. Ожидается, что город обретет яркий и узнаваемый символ, обзаведется своей «визитной карточкой» для жителей других регионов России и иностранных государств. При этом поклонный крест возле Дрокино станет и памятником погибшим в одном из последних боев Гражданской войны в Енисейской Сибири. Зимой 1920 года здесь в смертельном бою сошлись красные партизаны и отступавшие на восток белогвардейцы, - прокомментировали в епархии.

ИСТОЧНИК KP.RU