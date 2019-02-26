2019-02-26T16:53:02+03:00
Авто

В Красноярске у стадиона «Енисей» начал действовать транспортный периметр – где теперь парковаться?

На улицах, прилегающих к периметру, оставлять автомобили также нельзя
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Тем, кто приедет на стадион «Енисей» на своем авто, можно будет оставить машину на перехватывающей парковке.Тем, кто приедет на стадион «Енисей» на своем авто, можно будет оставить машину на перехватывающей парковке.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске у стадиона «Енисей» начал действовать транспортный периметр. О том, где можно оставить свое авто, «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, перед началом в Красноярске Зимней универсиады-2019 у объектов Игр начали действовать ограничения на проезд личных автомобилей. Заезжать в периметр объектов и парковаться на его территории могут только люди, живущие в этих границах, и то, по полученным заранее аккредитациям.

Кроме того, нельзя будет оставлять машины на прилегающих к периметру улицах. Брошенные там автомобили будут увозить на эвакуаторах. Тем, кто приедет на стадион «Енисей» на своем авто, можно будет оставить машину на перехватывающей парковке.

КОНКРЕТНО

Список перехватывающих парковок, находящихся неподалеку от стадиона «Енисей»:

- возле гипермаркета «Окей» (Сибирский, 5 «А»). Отсюда до остановки «ДК 1 мая» будет ходить бесплатный шаттл, интервал движения – 15 минут;

- в районе завода «Красмаш» (Красраб, 29).

ИСТОЧНИК KP.RU

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