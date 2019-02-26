2019-02-26T16:03:43+03:00
Общество

Пассажиры красноярского аэропорта теперь могут сами напечатать посадочные талоны

Где можно воспользоваться этой услугой?
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Эта услуга будет очень полезна тем путешественникам, которые летают налегке, без багажа, только с ручной кладью. Фото: пресс-служба аэропортаЭта услуга будет очень полезна тем путешественникам, которые летают налегке, без багажа, только с ручной кладью. Фото: пресс-служба аэропорта
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Пассажиры красноярского аэропорта теперь могут сами напечатать посадочные талоны. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе аэропорта.

Репринтеры для печати посадочных талонов установили на третьем этаже пассажирского терминала. Находятся они на информационной стойке после контрольно пропускного пункта и до выхода в стерильную зону.

Как говорят в аэропорту, эта услуга будет очень полезна тем путешественникам, которые летают налегке, без багажа, только с ручной кладью. Чтобы получить посадочный талон на нужный рейс людям, не имеющим при себе багажа, теперь могут не стоять в общей очереди к стойке регистрации на рейс.

- Достаточно приложить с электронного носителя QR-код вашей брони или билета и распечатать посадочный талон: на нем будет выдана вся информация, которая была зашифрована авиаперевозчиком. И все, дальше можно спокойно проходить на предполетный досмотр и ожидать свой рейс, - говорят в пресс-службе аэропорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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