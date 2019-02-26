2019-02-26T15:22:40+03:00
Общество

В Красноярском крае депутата сельсовета подозревают в вырубке леса на 2 000 000 рублей

На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в крупном размере»
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в крупном размере». Подозреваемого по ходатайству следствия взяли под стражу.На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в крупном размере». Подозреваемого по ходатайству следствия взяли под стражу.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае депутата сельсовета подозревают в вырубке леса на 2 000 000 рублей. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе главного следственного управления СК по региону.

По данным следователей, все произошло на территории Большеулуйского района (западная часть Красноярского края) летом 2016 года. Депутат местного сельсовета организовал вырубку леса, но документов, разрешающих валку деревьев, у него не было.

По оценкам специалистов, по указанию народного избранника на территории района вырубили лес на 2 000 000 рублей. На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в крупном размере». Подозреваемого по ходатайству следствия взяли под стражу. Если вину мужчины докажет суд, ему может грозить крупный штраф (до 3 000 000 рублей) или срок в колонии – до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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