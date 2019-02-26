СЕГОДНЯ 15:02 2019-02-26T15:02:06+03:00

Первые пробы на новых постах специалисты получили уже сегодня, 26 февраля. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Качество воздуха в Красноярске будут оценивать еще два автоматизированных поста наблюдения. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе министерства экологии и рационального природопользования.

Оборудование для анализа воздуха установили в Кировском и Свердловском районах, первые пробы специалисты получили уже сегодня, 26 февраля.

- Автоматизированные посты позволяют измерять концентрации 15 загрязняющих веществ в автоматическом режиме и пять загрязняющих веществ путем отбора проб с последующим анализом в Центре мониторинга. Каждые 20 минут информация обрабатывается и, если есть превышения, передается в отдел экологического надзора министерства экологии края, надзорные органы и Среднесибирское УГМС для дальнейшего принятия мер реагирования, – прокомментировала Евгения Вялых, начальник отдела экологического мониторинга центра реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды Красноярского края.

ИСТОЧНИК KP.RU