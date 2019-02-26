СЕГОДНЯ 13:57 2019-02-26T13:57:07+03:00

График установили такой: по будням подсветку будут включать, как только в городе начнет темнеть, вместе с уличными фонарями. Фото: Мария ЛЕНЦ

Когда будут включать и выключать иллюминацию?

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По будням с вечера и до полуночи: в Красноярске утвердили график работы подсветки зданий и сооружений. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе департамента городского хозяйства.

Этот регламент по работы иллюминации, установленной на жилых домах, учреждениях, столбах, мостах и других конструкциях, рекомендовали соблюдать и муниципальным организациям, и частным предприятиям.

График установили такой: по будням подсветку будут включать, как только в городе начнет темнеть, вместе с уличными фонарями. А выключать иллюминацию должны будут с наступлением полуночи.

В праздники и выходные дни подсветка будет работать по-другому – с момента включения фонарей и до часу ночи, а затем с 5.00 и до рассвета, пока не выключатся уличные светильники.

Кроме того, каждый год в августе на всех системах иллюминации будут проводить профилактику, максимум, в течение двух недель.

ИСТОЧНИК KP.RU