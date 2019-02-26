В Красноярске пес, которого хозяин в мороз бросил умирать на улице, ищет дом

СЕГОДНЯ 13:53 2019-02-26T13:53:37+03:00

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Он все еще верит людям. Дружелюбный и общительный пес Рэм пережил предательство самого близкого друга – своего хозяина. И это не сделало еще хуже. Этот черный парнишка очень нуждается в любви и заботе.

«Комсомольская правда» - Красноярск уже писала о печальной судьбе Рэма. Перепуганного пса зоозащитники заметили на одной из баз, где они подкармливают местных собак. В глазах нового обитателя была пустота и страх. Начали расспрашивать охранников. И выяснилось, что пса привез и бросил в самый мороз хозяин. Да и жизнь там была у Рэма не сладкой: с ним не гуляли, били, кормили редко. В итоге вышвырнули на улицу, как ненужную вещь.

Сейчас Рэм находится на передержке. Пока платной. На обычную брать его отказываются. Говорят: «Порода…».

«Рэм не чистокровный, на вид помесь стаффа и питбуля. Отлично играет с игрушками, с удовольствием запрыгивает в машину, хорошо переносит поездку на автомобиле, прекрасно гуляет на поводке, как представитель «породы» с гордостью дает надеть намордник. Если сильно чего-то не хочет, то этому не быть», - рассказывает Яна, зоозащитница.

А ведь Рэм очень умный, воспитанный, общительный и дружелюбный пес, несмотря на представительный и серьезный вид. И это несмотря на все его страдания! Характер у него, конечно, имеется. Ему больше подойдет семья, где он будет единственным другом.

Самый лучший в мире хозяин отзовись! Телефон для связи: 8-902-946-80-26 (Яна).

ИСТОЧНИК KP.RU