СЕГОДНЯ 13:13 2019-02-26T13:13:11+03:00

Согласно данным специалистов по недвижимости, стоимость квадратного метра в новостройках Красноярска поднялась за год на 10%. Фото: Мария ЛЕНЦ

За год стоимость квадратного метра на первичном рынке в нашем городе выросла на 10% - считают аналитики

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По росту цен на «квадрат» в новостройках Красноярск обогнал столицы. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе портала о недвижимости ЦИАН.

Аналитики ЦИАНа изучили динамику цен на новостройки в городах-миллионниках за последний год и предоставили результаты своего исследования. Согласно данным специалистов по недвижимости, стоимость квадратного метра в новостройках Красноярска поднялась за год на 10%. Это больше, чем в Москве (+7% за год), и больше, чем в Санкт-Петербурге (+8% за год).

Серьезнее всего подорожала первичная недвижимость в столице Татарстана - Казани – на 19% в год, и у наших ближайших соседей - в Новосибирске - прирост на 16% за квадратный метр.

Из 15 городов-миллионников только в двух зафиксировали снижение стоимости квадратного метра новостроек – в Ростове-на-Дону (-2%) и Самаре (-5%).

В половине из 15 городов-миллионников за минувший год рост на квадратный метр новой недвижимости составил 3% и выше.

ИСТОЧНИК KP.RU