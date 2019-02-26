СЕГОДНЯ 11:35 2019-02-26T11:35:21+03:00

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Отцы Красноярска вместе с инспекторами ДПС вышли патрулировать дороги возле школ. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полка ДПС города.

Инспекторы по пропаганде напомнили: в городе работает общественная организации «Совет отцов», в которую входят неравнодушные папы Красноярска. На этот раз представители организации вместе с дорожными полицейскими вышли на дежурство возле школ, ученики которых, по статистике, чаще всего попадают в ДТП.

Общественники напомнили о правила дорожного движения детям, а инспекторы – автолюбителям.

- Автоинспекторы проводили профилактические беседы с водителями, обращая их внимание на соблюдение скоростного режима при движении вблизи образовательных учреждений и мест массового пребывания несовершеннолетних. Кроме этого, отцовские патрули приглашали водителей-мужчин вступать в ряды Совета отцов и вместе принимать меры по профилактике детской аварийности на дорогах краевого центра, - комментируют в полку ДПС города.

ИСТОЧНИК KP.RU