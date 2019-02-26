СЕГОДНЯ 10:51 2019-02-26T10:52:56+03:00

На 17 городских улицах такая работа уже завершена, еще 8 - в работе на этой неделе. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Чистить, мыть, ремонтировать: в Красноярске приводят в порядок остановки и дорожные знаки. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе департамента городского хозяйства.

Как сообщила пресс-секретарь департамента Светлана Трушкова, в этом году работы по обновлению транспортной инфраструктуры начали раньше обычного. Кроме мытья и ремонта остановочных павильонов, сотрудники предприятий приводят порядок лавочки, урны, дорожные знаки и указатели, красят разделители, бордюры, наносят дорожную разметку.

- На 17 городских улицах такая работа уже завершена, еще 8 - в работе на этой неделе. В связи с тем, что в городе сейчас установлено большое количество временных дорожных знаков (только новых и временных дорожных знаков за прошедшую неделю установили больше 2,5 тысяч ), бригады, работающие по этому направлению, значительно усилены. Городскую дорожно-знаковую информацию сейчас обслуживают 16 бригад, 3 из которых постоянно работают ночью. От пыли и грязи также отмывают светофоры, их очистили уже на 7 крупных городских магистралях, еще 7 - в работе, - говорит Светлана Трушкова.

ИСТОЧНИК KP.RU