2019-02-26T08:28:41+03:00
Общество

Tele2 стала базовым оператором в аэропорту Красноярск

К его антенно-фидерной сети смогут подключиться другие поставщики услуг мобильной связи
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Фото: Теле2Фото: Теле2
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В аэропорту Красноярск смонтирована инфраструктура, которая состоит из 10-секторной базовой станции, порядка 100 антенн и около 8 000 м фидерного кабеля, соединяющего их. Конфигурация сети разработана с учетом архитектуры здания аэропорта и позволяет обеспечить стабильным сигналом пассажиров и персонал во всех помещениях нового терминала.

Для увеличения пропускной способности сети применяется технология MIMO (Multiple Input Multiple Output) – это метод кодирования сигнала, при котором прием и передача данных разделяются, а к каждой антенне подводятся два фидерных кабеля. Эта технология доступна пользователям 4G/LTE и позволяет обеспечить большую емкость сети и хорошие скорости даже при большом количестве пользователей.

Новые базовые станции Tele2 для обеспечения стабильного сигнала всех стандартов связи – голосовой, 3G и 4G – запущены в кластере «Сопка», «Радуга», в «Академии биатлона». В фанпарке «Бобровый лог» на базовой станции запущен новый сектор, который усиливает сигнал в районе подъемника К-1 и на вершине горы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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