2019-02-26T08:21:22+03:00
Спорт

Красноярский скелетонист Александр Третьяков – дважды чемпион Кубка мира в общем зачете

Почему спортсмен очень эмоционально переживал победы нынешнего сезона?
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Первый трофей спортсмен завоевал еще десять лет назад. Фото: пресс-служба минспорта по краюПервый трофей спортсмен завоевал еще десять лет назад. Фото: пресс-служба минспорта по краю
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Красноярский скелетонист Александр Третьяков, чемпион Олимпиады в Сочи, бронзовый призер Олимпиады-2010 в Ванкувере во второй раз стал чемпионом Кубка мира в общем зачете. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального министерства спорта.

Напомним, в первый раз Третьяков стал чемпионом мира в 2013 году. А первый трофей спортсмен завоевал еще десять лет назад. Именно поэтому, по признанию самого спортсмена, нынешний сезон и нынешние победы были для него особенно волнительными.

- Я не помню, каким было мое эмоциональное состояние десять лет назад. Уже забыл, как оно было. Пережил сегодня это, как будто выиграл Кубок мира первый раз. Теперь в моем активе два завоеванных Кубка мира. Не могу сказать, что один из них дороже второго. Оба они достались ценой напряженных тренировок и большой работы. А победные эмоции одинаковы, - прокомментировал Александр Третьяков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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