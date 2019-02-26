ВТБ запустил рекламную кампанию и конкурс для малого и среднего предпринимательства

СЕГОДНЯ 08:18 2019-02-26T08:18:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Банк ВТБ запустил федеральную рекламную кампанию «Помогаем делом». Коммуникация охватит все медиа каналы – ТВ, интернет, пресса, радио и продлится с 25 февраля по 31 марта.

Главные герои кампании – реальные клиенты банка ВТБ. ТВ-ролик снят в стиле документальных короткометражек, где каждый герой делится своей историей успеха Режиссером ТВ-ролика стал Олег Трофим. Съёмки прошли в пяти городах России на действующих предприятиях клиентов банка.

В рамках рекламной кампании, подтверждая идею “помогаем делом”, с 25 февраля по 28 марта ВТБ запускает Всероссийский конкурс среди предпринимателей. Конкурса дает возможность предпринимателям рассказать историю становления своего бизнеса и получить шанс выиграть рекламную кампанию от банка ВТБ.

Для участия в конкурсе необходимо рассказать о своем бизнесе на сайте проекта в период с 25 февраля 2019 по 28 марта 2019. Финалисты будут определены по результатам народного голосования. Далее, экспертное жюри во главе с заместителем президента-председателя правления ВТБ Денисом Бортниковым выберет трех победителей. Каждый из победителей получит рекламную кампанию своего бизнеса от банка ВТБ и станет известен на всю страну, а также годовое премиальное расчетно-кассовое обслуживание в ВТБ и индивидуальный тренинг по выходу на экспорт. Во время рекламной кампании предприниматели смогут бесплатно открыть счет в ВТБ и получить три месяца обслуживания в подарок.

ИСТОЧНИК KP.RU