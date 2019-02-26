СЕГОДНЯ 07:18 2019-02-26T07:18:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Шумный житель Минусинска мешал жить соседям, пока с ним не пообщался стажер-участковый. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По данным полицейских, заявление в дежурную часть минусинского отдела полиции написала одна из жительниц города. Женщина пожаловалась: у них есть неспокойный сосед, который постоянно шумит и мешает всем остальным жильцам.

Участковый полицейский-стажер Александр Мокроносов установил нарушителя и побеседовал с ним. Мужчина все понял и перестал досаждать своим шумом соседям.

Женщина, написавшая заявление в полицию, поблагодарила участкового за оперативную работу через местную газету.

«Выражаю благодарность участковому А.С. Мокроносову. Попав в трудное положение, обратилась к участковому. Благодаря его оперативности, большому профессиональному навыку, чуткости, отзывчивости, умению работать с людьми мой сложный вопрос был решен положительно в короткие сроки», - жительница Минусинска.

ИСТОЧНИК KP.RU