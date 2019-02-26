СЕГОДНЯ 06:30 2019-02-26T06:30:07+03:00

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Жителей и гостей Красноярска приглашают на «Сибирские забавы». Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе городской администрации.

Начнут работать интерактивно-тематические площадки «Сибирские забавы» в последний день зимы, 28 февраля. В течение двух недель на сценах площадок будут выступать творческие коллективы и артисты Красноярска и края (включая Таймыр и Эвенкию), Хакасии.

- Мы понимаем, что не каждый сможет попасть на соревнования Универсиады, но ощущение от праздника мирового уровня должно остаться в сердцах у каждого горожанина, поэтому наша главная задача - создать атмосферу настоящего праздника. Мы подбирали программы таким образом, чтобы горожане смогли прийти и не только посмотреть, но и включиться в праздничную программу, - говорит начальник главного управления культуры администрации Красноярска Сергей Костюков.

КОНКРЕТНО

Где будут работать площадки «Сибирские забавы»:

- Театральная площадь;

- площадь перед торговым центром «Красноярье»;

- остров Татышев (восточная сторона).

Время работы площадок:

- будни – с 17.00 до 19.00, выходные и праздники – с 15.00 до 19.00, с 28 февраля по 12 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU