СЕГОДНЯ 06:12 2019-02-26T06:12:42+03:00

Свежий воздух к этому часу остается только в Академгородке и на Свердловской. Фото: скриншот

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Опять углем запахло! В Красноярске вновь испортился воздух. О неприятном запахе, появившихся в разных районах города, «Комсомольской правде»-Красноярск накануне, 25 февраля, вечером рассказали читатели.

Красноярцы говорили, что почти по всему правому берегу ощущается резкий неприятный запах, похожий на угольный.

- Вышла около восьми вечера в магазин и почувствовала резкий неприятный запах. Причем, привычной уже нам дымки не было, небо было ясным, и даже просматривались все звезды, - говорит красноярка Татьяна.

Сегодня, 26 февраля, портал «Красноярск. Небо» показывает высокий уровень загрязнений почти во всех районах города, где установлены датчики. Особенно сложная ситуация – на левом берегу. Сильнейшее превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ наблюдается на Ботаническом.

Свежий воздух к этому часу остается только в Академгородке и на Свердловской.

ИСТОЧНИК KP.RU