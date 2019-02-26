Весна – скоро! В красноярском зоопарке проснулись гималайские медвежата
Весна – скоро! В красноярском зоопарке проснулись гималайские медвежата. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе парка флоры и фауны «Роев ручей».
Весна – скоро! В красноярском зоопарке проснулись гималайские медвежата.Видео: "Роев Ручей"! другой источник
Как говорят зоологи парка, мама малышей, медведица Аза, еще спит. И косолапые шалуны вовсю этим пользуются: они бегают по вольеру, кувыркаются в снегу, качаются на подвесных конструкциях и даже немного дерутся друг с другом.
Кстати, гималайские медвежата – не единственные из спящих зверей, почувствовавших тепло и скорое приближение весны в нашем городе.
- В парке «Роев ручей» проснулся Тянь-Шанский белокоготный медведь Памир, изредка выходит из своей берлоги бурый медведь Буян, - говорят в пресс-службе парка флоры и фауны «Роев ручей».
Посмотреть на просыпающихся обитателей красноярского зоопарка могут все жалеющие посетители в часы работы «Роева ручья».
Кстати, зоологи зоопарка говорят о том, что скоро в природе проснутся дикие медведи. Поэтому всем желающим гулять на «Столбах» или в лесу стоит быть осторожными.
ИСТОЧНИК KP.RU