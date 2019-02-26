СЕГОДНЯ 05:53 2019-02-26T05:53:35+03:00

Гималайские медвежата – не единственные из спящих зверей, почувствовавших тепло и скорое приближение весны в нашем городе. Фото: стоп-кадр

Пока взрослые медведи спят, малыши шалят и даже дерутся [видео]

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Весна – скоро! В красноярском зоопарке проснулись гималайские медвежата. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе парка флоры и фауны «Роев ручей».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/694027" frameborder="0"></iframe> Весна – скоро! В красноярском зоопарке проснулись гималайские медвежата.Видео: "Роев Ручей"! другой источник

Как говорят зоологи парка, мама малышей, медведица Аза, еще спит. И косолапые шалуны вовсю этим пользуются: они бегают по вольеру, кувыркаются в снегу, качаются на подвесных конструкциях и даже немного дерутся друг с другом.

Кстати, гималайские медвежата – не единственные из спящих зверей, почувствовавших тепло и скорое приближение весны в нашем городе.

- В парке «Роев ручей» проснулся Тянь-Шанский белокоготный медведь Памир, изредка выходит из своей берлоги бурый медведь Буян, - говорят в пресс-службе парка флоры и фауны «Роев ручей».

Посмотреть на просыпающихся обитателей красноярского зоопарка могут все жалеющие посетители в часы работы «Роева ручья».

Кстати, зоологи зоопарка говорят о том, что скоро в природе проснутся дикие медведи. Поэтому всем желающим гулять на «Столбах» или в лесу стоит быть осторожными.

ИСТОЧНИК KP.RU